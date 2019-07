Nürnberg: Hochbauamt macht Bunker filmreif

Hochbauamt macht Bunker filmreif

Der Krebsbunker in der Krebsgasse 10 ist Schauplatz einer ARD-Dokumentation zum Thema ?Das Atomwaffen-Kartell ? Ende der Abrüstung??. Das städtische Hochbauamt ermöglichte die Filmarbeiten vom 17. bis 19 Juni 2019 nach kleineren Umbauarbeiten.

Der Krebsbunker ist eine von insgesamt 19 ehemaligen Zivilschutzanlagen der Stadt Nürnberg, die vom städtischen Hochbauamt samt ihrer teils aufwendigen Technikeinrichtungen betreut und erhalten werden. In der ARD-Dokumentation blicken die Autoren Nick Golüke und Michael Müller auf die europäischen und deutschen Verbindungen zu diesem nuklearen Netzwerk und begleiten diejenigen ? vor allem junge Menschen ?, die glauben, dass der Kampf gegen die Atomwaffen heute wieder dringender geführt werden muss denn je, und dass er immer noch gewonnen werden kann. Der von NGLOW FILM AND NEW MEDIA GMBH & CO. KG produzierte Beitrag wird am Montag, 5. August 2019, in der ARD in der ?Story im Ersten? ausgestrahlt.

?Der ehemalige Schutzraum in der Krebsgasse ist einer der größten Bunkeranlagen der Stadt Nürnberg und wurde Mitte der 1970er Jahre gebaut. In ihm sollten in einem Verteidigungsfall auf zwei unterirdischen Stockwerken bis zu 1 885 Menschen Platz finden. Der Bunker sollte vor Trümmerlasten, Brandeinwirkungen, radioaktivem Niederschlag und Kontaminierung der Luft durch chemische Substanzen und biologischen Kampfmitteln schützen?, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Das Bauwerk war so ausgestattet, dass die schutzsuchende Zivilbevölkerung dort bis zu 14 Tage hätte überleben können. Er ist unter anderem mit einem Brunnen, Notstromaggregaten sowie Filter- und Lüftungsanlagen eingerichtet. Das Bauwerk ist aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. maj

Weitere Informationen zum Krebsbunker unter

www.nuernberg.de/internet/stadtportal/atombunker_krebsgasse.html

Bild Download: Dreharbeiten im Krebsbunker in der Krebsgasse 10 in Nürnberg

(Bild: NGLOW FILM, JPG-Datei 1.9 MB)

Bild Download: Vorbereitungen zum Szenendreh im Krebsbunker in der Krebsgasse 10 in Nürnberg

(Bild: NGLOW FILM, JPG-Datei 1.9 MB)

Bild Download: Technischer Versorgungsraum im Krebsbunker in der Krebsgasse 10 in Nürnberg

(Bild: Hochbauamt / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 530 KB)

Bild Download: Aufenthalts- und Schlafraum im Schichtwechsel im Krebsbunker in der Krebsgasse 10 in Nürnberg

(Bild: Hochbauamt / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 467 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg