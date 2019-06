Nürnberg: Hochbauamt legt Villa Leon wieder trocken

Das städtische Hochbauamt hat die Bauarbeiten zur Entfeuchtung des Kellers im Kulturladen Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, abgeschlossen. Die Arbeiten in der Villa auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in St. Leonhard kosteten insgesamt rund 170 000 Euro.

Mit Hilfe des Einbaus einer Entlüftungsanlage soll nun feuchte Luft aus dem Keller abgeführt werden, ohne dass neue Feuchtigkeit von außen nachströmt. Um dies zu gewährleisten, ist die Anlage mit einer Steuerung ausgestattet, die laufend das Klima außen und im Keller misst. Nur wenn die Außenluft weniger Feuchtigkeit enthält, als die Luft im Keller, geht die Anlage in Betrieb. Zusätzlich erfolgten auch Reparaturarbeiten am Putz, an der Decke und an der Elektroinstallation durchgeführt.

Bereits wenige Wochen nach Betrieb der neuen Anlage, haben die Nutzer der Örtlichkeiten das Gefühl, dass sich das Raumklima im Keller des Altbaus spürbar verbessert hat. ?Jetzt wird das kommunale Energiemanagement des Hochbauamts anhand von Messungen über einen längeren Zeitraum überprüfen, in wieweit sich das subjektive Empfinden durch Zahlen belegen lässt und bei Bedarf nachsteuern?, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg