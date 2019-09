Vermisster Mann in Franken gesucht: Seit Freitagmorgen (13.09.2019) ist Daniel S. aus Nürnberg-Mögeldorf spurlos verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, denn der 30-Jährige ist auf Hilfe angewiesen.

Daniel S. verließ gegen 7.15 Uhr eine betreute Wohneinrichtung in der Langseestraße. Ersten Erkenntnissen nach soll er zu Fuß in unbekannte Richtung gegangen sein. Der 30-Jährige ist in "hilfloser Lage", teilt die Polizei mit.

Mann in Nürnberg spurlos verschwunden: So sieht der Vermisste aus

Alter: 30 Jahre alt

Größe: 160 cm groß

Gewicht: circa 70 Kilogramm

Aussehen: Halbglatze vorne schwer

Kleidung: beige Hose, beige Jacke und schwarze Tasche

Wer Daniel sieht oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, soll umgehend den Polizeinotruf 110 oder die nächste Polizeidienststelle anrufen.

