Nürnberg: Hilfe für bedürftige Künstlerinnen und Künstler

Die Rudolf Volland Stiftung unterstützt bedürftige Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt Nürnberg und aus Mittelfranken. Stiftungszweck ist vor allem die Hilfe bei der Aufnahme in eine Einrichtung des betreuten Wohnens. Derzeit besteht die Möglichkeit der Aufnahme in ein Appartement des betreuten Wohnens in zentraler Lage. Zusätzlich bietet die Stiftung auch beim Kauf von Materialien für das künstlerische Schaffen Hilfe an.

Bei Interesse an der Aufnahme in das oben genannte Appartement des betreuten Wohnens bittet die Stiftungsverwaltung der Stadt Nürnberg um eine zeitnahe Meldung bis spätestens Mittwoch, 31. Juli 2019. Anträge auf Zuschüsse können bis spätestens Samstag, 31. August 2019, an die Stiftungsverwaltung der Stadt Nürnberg, Theresienstraße 1, 90403 Nürnberg gestellt werden. Weitere Auskünfte erteilt die Stiftungsverwaltung telefonisch unter 09 11 / 2 31-75 45. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg