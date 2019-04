Nürnberg: Hermann-Kesten-Kolleg: Abitur über zweiten Bildungsweg

Hermann-Kesten-Kolleg: Abitur über zweiten Bildungsweg

Das städtische Hermann-Kesten-Kolleg informiert über die Möglichkeit, die uneingeschränkte Allgemeine Hochschulreife, das Abitur, auf dem zweiten Bildungsweg zu erwerben. Der Informationsabend beginnt am Donnerstag, 11. April 2019, um 19 Uhr in der Aula, Fürther Straße 212. Dieses Abitur berechtigt zum Studium an allen Fakultäten der Universitäten und Hochschulen. Das Kolleg ist eine Vollzeitschule, die für Erwachsene ab 18 Jahren mit Erfahrungen im Berufsleben eingerichtet ist.

Besuchen kann diese Schule in dreijähriger Form, wer einen mittleren Bildungsabschluss vorweisen kann und eine Lehre oder Berufsfachschule erfolgreich abgeschlossen hat oder mindestens zwei Jahre berufstätig war.

Bewerberinnen und Bewerber ohne mittleren Bildungsabschluss können in einem einjährigen Vorkurs die Qualifikation für die 1. Klasse des Kollegs erwerben und kommen dann in insgesamt vier Jahren zum Abitur. Darüber hinaus bietet das Hermann-Kesten-Kolleg auch einen besonderen Vorkurs an, in dem Erwachsene, die Deutsch als Zweitsprache gelernt haben, sich auf das allgemeine Abitur vorbereiten können.

Im Anschluss an allgemeine Informationen können Interessierte

am Informationsabend sich von Lehrkräften der einzelnen Fächer beraten lassen. Anmeldungen nimmt das Sekretariat des Hermann-Kesten-Kollegs bis Mittwoch, 26. Juni 2019, entgegen.

Allgemeine Auskünfte gibt das Sekretariat des Hermann-Kesten-Kollegs, Telefon 09 11 / 231-7 78 48. let

