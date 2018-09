Nürnberg vor 2 Stunden

Nürnberg: Herbstmarkt mit zahlreichen Neuerungen eröffnet

Keramikprodukte aus Lettland, handgefertigte Seife und Öle aus dem Mittelmeerraum, hochwertiges Kunsthandwerk aus Olivenholz, Kleidung aus Naturmaterialien aus Rothenburg ob der Tauber, indische Gerichte in Bio-Qualität oder deftige Knödelvariationen: Auf dem gestern, am 13. September 2018, eröffneten Nürnberger Herbstmarkt gibt es an rund 100 Marktständen vieles zu entdecken, darunter auch zahlreiche Neuheiten.