Nürnberg: Heinrich Hartl meets Labenwolf

Heinrich Hartl meets Labenwolf

Beim Montagskonzert widmen sich die Oberstufenschülerinnen und

-schüler des Labenwolf-Gymnasiums diesmal den Werken des bekannten Nürnberger Komponisten Heinrich Hartl. Er spielt zusammen mit den Nachwuchstalenten am Montag, 25. Februar 2019, um 13.15 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Eingang über Hirschelgasse 9-11.

Heinrich Hartl, Jahrgang 1953, hat einige seiner Werke zusammen mit den Schülern der Oberstufe erarbeitet. Hier zeigt sich, dass seine Kompositionen auch die Generation der jungen Musiker begeistern können. Zu hören sind Werke für Klavier, Fagott, Tuba, Flöte und Gesang.

Die Montagskonzerte sind eine Kooperation zwischen den Museen der Stadt Nürnberg und dem musisch ausgerichteten Labenwolf-Gymnasium. An mehreren Montagen im Jahr kommen Gäste des Museums und Musikliebhaber in den Genuss musikalischer Kostproben. Das Angebot richtet sich auch an Berufstätige, die ihre Mittagspause einmal anders gestalten möchten.

Der Eintritt zum Konzert beträgt 1 Euro. Für Museumsbesucher ist das Konzert im regulären Eintrittspreis von 6 Euro, 1,50 Euro ermäßigt, enthalten. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg