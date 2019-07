Nürnberg/Hauptbahnhof: Mann mit Drogen gefüllten Zahnplomben leistet heftigen Widerstand gegen Polizisten

Am Montag (29. Juli 2019) wurde laut Polizei gegen 17:15 ein 36-Jähriger von der Polizei am Nürnberger Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten in seinem Mund einige Plomben, die mit Drogen gefüllt waren. Nur einige Tage zuvor verhaftete die Polizei im Nürnberger Land einen 29-jährigen Mann nach einem großem Drogenfund.

Nürnberg Hauptbahnhof: 36-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizisten

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und sollte zur Dienststelle gebracht werden. Plötzlich leistete der 36-Jährige jedoch heftigen Widerstand und versuchte dabei, einen der Beamten zu beißen. Mehreren Polizisten gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen und zu fesseln. Drei der Beamten verletzten sich dabei leicht.

Die Polizisten durchsuchten die Sachen des Mannes und entdeckten ein Einhandmesser und ein Nunchaku. Bei beiden Gegenständen handelt es sich um Waffen, die in Deutschland verboten sind.

Außerdem wurde anschließend die Wohnung des Mannes durchsucht. Die Polizei stieß auf eine Person, die ebenfalls im Besitz von Drogen war, sowie eine kleinere Menge Heroin, die dem 36-Jährigen gehörte.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. Außerdem muss er sich wegen mehrerer Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.