Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Großes Tiergarten-Sommer-Familienfest

Großes Tiergarten-Sommer-Familienfest Das große Tiergarten-Sommer-Familienfest am Sonntag, 14. Juli 2019, steht unter der Themenüberschrift ?In 80 Tagen um die (Tier-)Welt? in Kooperation mit der im Tiergarten ansässigen Artenschutzgesellschaft Yaqu Pacha.