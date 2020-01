Tausende bei Trecker-Demo in Nürnberg: Söder fordert mehr Wertschätzung für bayerische Bauern

Bauernproteste in Nürnberg: Aus allen Teilen Frankens sind am Freitag (17.01.2020) rund 5000 Bauern mit 2500 Traktoren zum Volksfestplatz in Nürnberg gekommen. Auf zahlreichen Straßen im Landkreis herrschte wegen der Sternenfahrt Stau. Der Großprotest richtet sich gegen Pläne für eine neue Düngemittelverordnung und weitere Regulierungen in der Landwirtschaft. Die Kundgebung fand von 13.30 bis etwa 16.00 Uhr statt.

Update: 18.12 Uhr: Polizei mit positivem Fazit

Die Polizei zieht ein positives Fazit: "Die Landwirte mit ihren Traktoren, sowie die Autofahrer verhielten sich äußerst diszipliniert und so erreichten die Versammlungsteilnehmer den Veranstaltungsort trotz einiger Verkehrsbehinderungen ohne Zwischenfälle."

Update 17.01 Uhr: Trecker-Demo beendet

Die große Bauern-Demo ist beendet. Tausende Landwirte machen sich mit ihren Treckern nun auf den Weg nach Hause. Im Großraum Nürnberg gibt es Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, warnt die Polizei. Der Protest ist reibungslos abgelaufen, die Polizei dankt allen Beteiligten: "Kommt gut nach Hause!", schreibt sie auf Twitter.

Update 14.54 Uhr: Markus Söder spricht auf Bauern-Kundgebung in Nürnberg

Auf dem Nürnberger Volksfestplatz spricht auch Markus Söder (CSU) zu den Teilnehmern. Der Ministerpräsident zeigte Verständnis für die Wut der Landwirte. "Überall gilt die Unschuldsvermutung, nur bei den Landwirten nicht", sagte Söder. Er spielte damit auf den Ärger der Bauern an, die sich dagegen wehren, als Alleinschuldige für Phänomene wie Insektensterben und Grundwasserbelastung angeprangert zu werden.

Der bayerische Regierungschef wolle die Wertschätzung der Bauern stärken. Es ginge darum, in Schulen klar zu machen, was landwirtschaftliche Produktion bedeutet und "dass das Schnitzel nicht als Schnitzel geboren wird". Zudem soll erreicht werden, dass in bayerischen Kantinen nur noch regionale Lebensmittel angeboten werden. "Es kann nicht sein, dass die Nahrungsmittel irgendwann aus dem Ausland importiert werden müssen, die unter den Standards in Bayern produziert werden", erklärt Söder. Das Ziel sei, das Wertebewusstsein der Menschen für die Landwirtschaft zu erhöhen.