Nürnberg vor 9 Stunden

Erschreckender Fund

Granaten-Alarm in Mehrfamilienhaus: Großer Polizeieinsatz in Franken

Ein Heizungsableser hat einen erschreckenden Fund in einem Keller in Nürnberg gemacht. Die Polizei rückte an und sperrte den Bereich ab. Sprengstoff-Experten wurden gerufen.