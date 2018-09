Nürnberg: Glücksforschung ? worauf es im Leben wirklich ankommt

Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel erläutert am Montag, 24. September 2018,

ab 14 Uhr im Treff Bleiweiß des Seniorenamts, Hintere Bleiweißstraße 15, in einem einstündigen Vortrag was Zufriedenheit mit Wirtschaftswachstum zu tun hat und gibt Tipps, wie man dem eigenen Glück auf die Sprünge helfen kann. Professor Karlheinz Rückriegel lehrt Volkswirtschaft an der Technischen Hochschule Nürnberg und beschäftigt sich seit Jahren mit ?ökonomischer Glücksforschung?.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe ?Lebensspur?, die sich essentiellen Fragen menschlichen Daseins widmet. Schwerpunkt im Herbst-/Wintersemester 2018/2019 ist das Thema ?Wege zum Glück?. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24.

Unter der genannten Rufnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm der Treffs. Programmbroschüren liegen an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus:

Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15,

Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22,

Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2,

BürgerInformationsZentrum im Rathaus Hauptmarkt 18

Nürnberg Info, Königstraße 93. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg