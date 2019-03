Nürnberg: Gesundheitstag zum Thema Schmerzen

Gesundheitstag zum Thema Schmerzen

?Oh Schmerz lass nach? ist das Motto eines Aktionstags des Seniorentreffs Bleiweiß gemeinsam mit dem Seniorennetzwerk Südstadt-Ost. Mitmachangebote und Rahmenprogramm starten am Mittwoch, 20. März 2019, um 13 Uhr in der Hinteren Bleiweißstraße 15.

Infos zur Arbeit der Rheuma-Liga Nürnberg e.V. gibt um 14 Uhr die Vorsitzende Irma Müller. Anschließend können die Besucherinnen und Besucher beim Funktionstraining mitmachen. Um 15 Uhr widmet sich Oberarzt Dr. Dirk Boujong, Leiter der stationären Schmerztherapie im Krankenhaus Altdorf, dem Thema ?Was hat es mit chronischen Schmerzen auf sich??. Um 16 Uhr erläutern Ulrike Behninger und Diana Petersen, Ergo- und Physiotherapeutinnen im Krankenhaus Altdorf, wie eine gut abgestimmte Kombinationstherapie Schmerzen lindern und die Lebensqualität steigern kann.

Die Teilnahme am Gesundheitstag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-82 24 gibt es weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm für Senioren. Die Programmbroschüren liegen unter anderem an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus:

Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15,

Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22,

Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2,

BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18,

Nürnberg Info, Königstraße 93. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg