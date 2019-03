Nürnberg: Gesprächssalons zum Bauhaus in Nürnberg

Die nächsten Gesprächssalons mit der Kunsthistorikerin Annette Scherer in der Kunstvilla widmen sich Werken aus der aktuellen Sonderausstellung ?Unsere Künstler am BAUHAUS ? Nürnberg und die Moderne?. Der Austausch über regionale Kunst steht hierbei im Vordergrund. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Lebenswege der Nürnberger Künstlerinnen und Künstler kennen, die am Bauhaus in Dessau und Berlin studiert haben. Der erste Termin am Dienstag, 26. März 2019, um 15 Uhr in der Blumenstraße 17 stellt die beiden Architekten Rudolf Ortner und Josef Frör in den Mittelpunkt. Während sich Rudolf Ortner im Sportstättenbau einen Namen machte, war Josef Frör vor allem im Wohnungsbau und in der Inneneinrichtung tätig.

Die Teilnahme kostet 3 Euro zuzüglich Eintritt. alf

Bild Download: Studienausweis

Studienausweis von Josef Frör. Josef Frör studierte am Bauhaus in Dessau, mit dem er 1932 nach Berlin umzog, unter anderem bei Ludwig Mies van der Rohe und Ludwig Hilberseimer.

(Bild: Kunstvilla / Nachlass Josef Frör, JPG-Datei 2.4 MB)

Bild Download: Entwürfe des Frör Boarding-Haus Appartements

Frör Boarding-Haus Appartements Josef Albers und Lili Reich 1931. Zu Studienzwecken wurden Entwürfe der Bauhausmeister von den Studenten eingerichtet

(Bild: Kunstvilla / Nachlass Josef Frör, JPG-Datei 843 KB)

