Nürnberg: Gesprächssalon zu Bildhauer Willy Bloß

?Der Bildhauer Willy Bloß ? Gegenreaktion im Menschenbild? ist der nächste Gesprächssalon von Dr. Annette Scherer überschrieben, der zur Ausstellung ?Unsere Künstler am Bauhaus ? Nürnberg und die Moderne? in der Kunstvilla, Blumenstraße 17, stattfindet. Bei der Veranstaltung am Dienstag, 4. Juni 2019, um 15 Uhr widmet sich die Kunsthistorikerin den Werken von Willy Bloß (1906-1946). Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro zuzüglich Eintritt.

Willy Bloß wechselte 1928 nach einer Ausbildung als Kunstschmied in Nürnberg mit 22 Jahren an das Bauhaus in Dessau, wo er zwei Semester verbrachte. Am Bauhaus in Dessau besuchte er den Vorkurs, der seit 1925 von Josef Albers (1888-1976) geleitet wurde. Im Mittelpunkt stand bei Albers die Untersuchung der Formqualitäten verschiedener Materialien. Im Anschluss wandte sich Bloß der Plastischen Werkstatt zu. Diese wurde seit 1928 von Joost Schmidt (1893-1948) geleitet, während Oskar Schlemmer (1888-1943) der Bühne vorstand.

An der ersten Nürnberger Bauhaus-Ausstellung, die der ?Ring der Freunde neuer Kunst? 1929 in der Lorenzer Bücherstube veranstaltete, war Bloß mit einer abstrakten Plastik vertreten. Ab 1930 war er wieder in Nürnberg gemeldet, wo er sofort eine rege Ausstellungstätigkeit begann. Er begann eine Reihe von Plastiken, mit denen er Prominente aus Kultur und Politik porträtierte, und wurde zum ?Bildhauer der Nürnberger Gesellschaft?. Als Bildhauer beteiligte sich Bloß auch an Wettbewerben, darunter 1935 für die Umgestaltung des Nürnberger Opernhauses und 1938 für die Reichsgartenschau, die 1939 in Stuttgart stattfand. Spätestens ab 1934 verklärte Bloß seinen künstlerischen Werdegang und sprach davon, dass er ?durch Lebensnotwendigkeit und Zufall in den Kreis des Bauhauses Dessau? geraten wäre, ?dessen Unmöglichkeiten? er so scharf bekämpfte, dass er als Reaktionär verschrien war und dieses Feld dekadenter Kunstzertrümmerung so rasch verließ, wie er hineingeraten war. alf

Bild Download: Arbeiten des Bildhauers Willy Bloß in der Bauhaus-Ausstellung der Kunstvilla

