Nürnberg: Gespräch über die Fotografie von Laurenz Berges

In der Reihe ?Arts meets Public? sprechen der Bildwissenschaftler Prof. Dr. Christoph Schaden von der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm, Design-Fakultät, und der Leiter des Kunsthauses, Matthias Dachwald, über das fotografische Werk von Laurenz Berges. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 26. Juni 2019, um 19 Uhr in der Ausstellung ?Laurenz Berges: Ort & Erinnerung ? Cloppenburg und aktuelle Arbeiten aus dem Ruhrgebiet" im Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93. Die Redner gehen sowohl auf den Topos des Landschaftsbilds als auch auf den besonderen Stellenwert des Faktors Zeit im fotografischen Werk von Laurenz Berges ein. Die Teilnahme kostet 3 Euro, der Eintritt in die Ausstellung, die noch bis 30. Juni zu sehen ist, ist frei. alf

