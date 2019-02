Nürnberg: Geschichte und Gegenwart reflektieren

Geschichte und Gegenwart reflektieren

Bei ihrem Rundgang ?Geschichte im Blick? im Rahmenprogramm der Woche der Brüderlichkeit erläutert Dr. Astrid Betz die Dauerausstellung ?Faszination und Gewalt? des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Dokumentationszentrums in der Bayernstraße 110 führt am Mittwoch, 20. Februar 2019, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung wird empfohlen unter Telefon 09 11 / 2 31-75 38 oder per E-Mail an dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.de.

Im Mittelpunkt steht sowohl die Schaufassade des ?Dritten Reichs? mit den Massenveranstaltungen der Reichsparteitage in den Jahren 1933 bis 1938 als auch die Zeit nach Kriegsbeginn. Jeder Reichsparteitag hatte ein eigenes Motto. Der Reichsparteitag 1939, angekündigt als ?Reichsparteitag des Friedens?, wurde kurzfristig abgesagt. Der Plan, die Gebäude auf dem Reichsparteitagsgelände fertigzubauen, bestand auch nach Kriegsausbruch, ebenso wie die Überlegungen für weitere Reichsparteitage. In der Dauerausstellung kommt Sergej Rybalka zu Wort, der aus Poltawa in der Ukraine stammt und als Zwangsarbeiter im Konzentrationslager Flossenbürg Steine für das Reichsparteitagsgelände abbauen musste. Seine Erzählung vermittelt einen Eindruck, unter welch unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeiter für die Prestigebauten des Reichs arbeiten mussten. Gemeinsam diskutiert die Gruppe im Anschluss die Bedeutung der Erinnerungsarbeit insbesondere im Kontext aktueller Herausforderungen des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit.

Die Woche der Brüderlichkeit wird seit 1952 von den Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit jährlich in verschiedenen deutschen Städten organisiert. 2019 findet die zentrale Eröffnungsveranstaltung am 10. März 2019 in Nürnberg statt. Weitere Informationen stehen unter https://franken.deutscher-koordinierungsrat.de/gcjz-franken-WdB. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg