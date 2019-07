Nürnberg: ?Gesammelte Werke ? Fünf Jahre Kunstvilla?: Ausstellung und Museumsfest

?Gesammelte Werke ? Fünf Jahre Kunstvilla?: Ausstellung und Museumsfest

Anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens blickt die Kunstvilla auf fünf Jahre Ausstellungsprogramm und zehn Jahre Sammlungstätigkeit zurück. Mit der Ausstellung ?Gesammelte Werke ? Fünf Jahre Kunstvilla? zeigt sie von 14. Juli bis

6. Oktober 2019 Highlights der ersten Sammlungsphase und feiert die Eröffnung der Schau am Sonntag, 14. Juli, mit einem großen Museumsfest von 11 bis 18 Uhr.

Mit der Gründung der Kunstvilla und der Aufmerksamkeit, die sie durch die ersten Ausstellungen ab 2010 im Ausweichquartier Kunsthaus erhielt, begann die Sammlungstätigkeit lange bevor das Museum 2014 in der Blumenstraße eröffnet wurde. Rund 3 000 Werke, darunter Gemälde, Zeichnungen, Plastiken und Fotografien, konnten seit der Gründung durch Stiftungen und Ankäufe in die Sammlung aufgenommen werden. Aus diesen Zugängen werden in der Ausstellung mehr als 60 herausragende Positionen vorgestellt, von denen die meisten bislang noch nie öffentlich zu sehen waren.

In Ergänzung zur chronologisch angelegten Schau der Dauerausstellung stellt die Sonderausstellung die Sammlungserweiterung in thematischen Zusammenhängen vor. Von Anbeginn verfolgte die Kunstvilla hinsichtlich ihrer Sammlungsstrategie einen zweifachen Ansatz: Zum einen erfordert die wechselhafte Geschichte der regionalen städtischen Bestände, Lücken im historischen Bestand zu füllen. Zum anderen wird in der Ausstellung eine deutliche Verjüngung des Sammlungsbestands in den vergangenen zehn Jahren sichtbar. Diese Entwicklung resultiert nicht allein aus den überlassenen Konvoluten privater Stifterinnen und Stifter, sondern vor allem aus den im Zusammenhang mit den selbst produzierten Ausstellungen getätigten Ankäufen.

Die Ausstellung ?Gesammelte Werke? beweist, dass die Kunstvilla bereits in ihren ersten Jahren einen beachtlichen Beitrag geleistet hat, die Kunst in Nürnberg nicht nur in wechselnden Zusammenhängen zu präsentieren, sondern auch für zukünftige Generationen zu dokumentieren. Dabei wird die Jubiläumsschau auch einen ?Blick nach vorn? wagen: Welche Lücken sollen geschlossen, welche Künstlerinnen und Künstler neu aufgenommen werden? Hier sind die Besucherinnen und Besucher gefragt, ihre Stimme abzugeben.

Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 14. Juli, mit einem großen Jubiläumsfest statt. Im Anschluss an die Eröffnung um 11 Uhr wartet das Museumsfest wie gewohnt mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Als besonderer Höhepunkt wird ab 16 Uhr der Hammer geschwungen: Bei einer Kunst-Auktion heißt es dann ?eins, zwei, drei, meins?: Unterstützt durch das Auktionshaus Bamberger werden insgesamt 50 Werke unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler versteigert (nur Sofort-Barkauf). Der gesamte Erlös kommt ohne Aufschlag der Sammlung der Kunstvilla zugute.

Programm des Museumsfests

11 Uhr

Eröffnung der Ausstellung ?Gesammelte Werke ? Fünf Jahre Kunstvilla?

Grußwort

Prof. Dr. Julia Lehner, Kulturreferentin Stadt Nürnberg

Gesammelte Werke ? Fünf Jahre Kunstvilla

Dr. Andrea Dippel, Leiterin der Kunstvilla

Fünf Jahre Die Kunstvillligen e.V.

Günter Gloser, Vorsitzender des Fördervereins

ab 12 Uhr

Bücherflohmarkt, Besucherraum, Erdgeschoss

Kuchenbüffet der Kunstvilligen, Außenbereich

Grill und Getränke des Filmhauscafés, Außenbereich

13, 14, 15 Uhr Fünf Jahre ? Fünf Werke

Kurzführungen durch die Kunstvilla mit dem Team des Kunst- und kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg (KPZ), Treffpunkt: Kunstvilla Foyer

13?14 Uhr, Musikalische Unterhaltung durch das

15-16 Uhr ?Borgo Ensemble?, Außenbereich

14?17 Uhr ?Gesammelte Werke? für Zuhause, Eine Mitmachaktion des KPZ, Außenbereich

16 Uhr ?Eins, zwei, drei, meins? ? Kunst-Auktion zugunsten der Kunstvilla, Versteigerung von Werken aus einer Privatsammlung durch das Auktionshaus Bamberger (nur Bar-Sofortkauf).

Der Eintritt zum Museumsfest ist frei. alf

