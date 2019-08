Nürnberg vor 32 Minuten

Nürnberg: Geförderter Wohnungsbau in Kornburg-Nord

Geförderter Wohnungsbau in Kornburg-Nord Die Stadt Nürnberg hat durch die Übertragung günstiger städtischer Grundstücke an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft wbg im Rahmen des Sonderprogramms Wohnen den Bau von insgesamt 54 preisgünstigen Förderhäusern in Kornburg-Nord ermöglicht.