Am Samstag, 16. März 2019, wäre Altoberbürgermeister Dr. Peter Schönlein (1939-2016) 80 Jahre alt geworden. Die Stadt Nürnberg lässt daher an seiner Grabstätte auf dem Rochusfriedhof (Grab Nummer 934) einen Stadtkranz still niederlegen. Der SPD-Kommunalpolitiker war von 1987 bis 1996 Nürnbergs Stadtoberhaupt. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg