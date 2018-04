Nürnberg: Gartenhütte und Baum in Flammen - Feuer greift auf Wohnhaus über - zwei Verletzte

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Gartenhütte in der Nürnberger Bretterstraße gerufen.



Brand drohte auf Wohnungen überzugreifen





Bewohner und Nachbarin verletzt



Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist eine Gartenhütte im Vorgarten eines Reiheneckhauses in Brand geraten. Wie die Berufsfeuerwehr Nürnberg mitteilt, griffen die Flammen rasch auf einen nahe am Haus stehenden, etwa zehn Meter hohen, Nadelbaum über. Schon nach kurzer Zeit geriet dieser ebenfalls vollständig in Brand - und erzeugte eine weithin sichtbare Rauchwolke.Durch die Hitze des Feuers und der Nähe zum Haus platzten im Kellergeschoss zwei Fensterscheiben, so dass der Brand auch auf die Wohnungen überzugreifen drohte. Der brennende Baum hatte auch noch das an der Hauswand befindliche Efeu in Brand gesetzt, so dass zusätzlich auch die akute Gefahr einer Brandausbreitung in das Dachgeschoss bestand.Als ein Bewohner des Reiheneckhauses noch versuchte einige Gegenstände aus der Gartenhütte zu retten, zog er sich Brandverletzungen 2. Grades an beiden Armen zu. Nach der Erstversorgung wurde er von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin erlitt durch die starke Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.Den Brand konnten die rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr relativ schnell unter Kontrolle bringen. Das Feuer konnte somit nicht auf das Gebäude übergreifen - an der Außenfassade entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf rund 50.000 Euro.