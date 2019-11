Fußballspieler in Nürnberg schwer verletzt: Im Rahmen eines Fußballspiels zweier A-Jugend-Mannschaften in Nürnberg kam es am Samstag (23. November 2019) zu körperlichen Auseinandersetzungen auf und neben dem Platz, berichtet die Polizei. Hierbei wurde ein Spieler schwer verletzt. Erst am Wochenende zuvor ist es in Fürth zu tumultartigen Szenen bei einem Juniorenspiel gekommen, nach einem Tritt gegen den Kopf eines 18-Jährigen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Massenschlägerei auf fränkischem Fußballplatz: Körperliche Auseinandersetzungen der Spieler

Gegen 19 Uhr ist es auf dem Sportplatz in der Straßburger Straße in Nürnberg während eines Fußballspiels der A-Jugend zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Spielern gekommen. Ein Spieler der Heimmannschaft erhielt einen Platzverweis, verließ jedoch das Spielfeld nicht sofort. Aus vorerst verbalen Streitigkeiten entwickelten sich so Prügeleien zwischen mehreren Fußballspielern.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 16-jähriger Spieler durch einen Faustschlag eine schwere Gesichtsverletzung. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.Zudem sollen weitere Spieler ebenfalls verletzt worden sein.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Während des Frankenderbys zwischen dem 1. FCN und Greuther Fürth wurde am Sonntagnachmittag das Fanprojekt Fürth von unbekannten Tätern mit einer roten Flüssigkeit beschmiert. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Tierblut.