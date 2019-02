Nürnberg: Fund einer Fliegerbombe im Stadtteil Höfen

Am heutigen Montagvormittag, 18. Februar 2019, um 10.12 Uhr hat eine Sondierungsfirma in der Proeslerstraße im Stadtteil Höfen an der Stadtgrenze zu Fürth einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand aufgefunden. Laut Sprengmeister Michael Weiß handelt es sich um eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit chemischem Langzeitzünder. Daher hat die städtische Koordinierungsgruppe die umgehende Evakuierung der angrenzenden Gebiete in einem Radius von 1000 m angeordnet. Die Südwesttangente ist gesperrt. Die Schönklinik ist ebenfalls von der Evakuierung betroffen. Die Stadt Nürnberg richtet derzeit ein Bürgertelefon mit der Rufnummer 09 11 / 6 43 75-8 88.



Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg

Aktuelle Informationen zum Stand der Evakuierung finden Sie in folgendem Artikel: Großflächige Evakuierung in Nürnberg: Fliegerbombe gefunden – Südwesttangente gesperrt