Von Februar bis Mai 2018 wurde in mehrere Geschäfte im Nürnberger und Fürther Stadtgebiet eingebrochen oder versucht einzubrechen. Die Kriminalpolizei hat nun einen Tatverdächtigen für diese Einbruchsserie ermittelt.

Im ersten Fall drangen die Einbrecher zwischen dem 02.02.2018 und 03.02.2018 gewaltsam in ein Geschäft in der Eibacher Hauptstraße ein und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zum Zweiten versuchten die Täter in einen benachbarten Imbiss einzubrechen, dies gelang den Tätern jedoch nicht.

Vierstelliger Geldbetrag gestohlen

Der dritte Fall ereignete sich in der Nacht vom 08.02.2018 zum 09.02.2018 in der Vorderen Marktstraße in Nürnberg. Hier entwendeten die Unbekannten einen vierstelligen Geldbetrag, nachdem sie zuvor in das Geschäft eingebrochen waren.

Der vierte Fall ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 09.02.2018 und 11.02.2018 in der Fürther Espanstraße. Hier drangen Unbekannte in ein Geschäft ein und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Weiterer Einbruchsversuch

Am 16.05.2018 versuchten Unbekannte in eine Werkstatt in der Reichelsdorfer Hauptstraße in Nürnberg einzubrechen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Es kam durch den Einbruchsversuch zu einem Sachschaden an dem Objekt.

In allen fünf Fällen machte sich nun die Spurensicherung des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken bezahlt. Die an den Tatorten gesicherten DNA-Spuren führten nun zu einem 31-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Nach ihm wird gefahndet. Ob der 31-Jährige für weitere Einbrüche in Frage kommt, wird derzeit geprüft.