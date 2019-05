Nürnberg: Führungen für Pädagogen auf dem Erfahrungsfeld

Kostenlose Übersichtsführungen für Pädagoginnen und Pädagogen auf dem Erfahrungsfeld: Von Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. Mai 2019, gibt es einen Überblick über das breite Angebot für außerschulisches Lernen an den über 100 Stationen zur sinnlichen Wahrnehmung auf der Wöhrder Wiese. Interessierte können sich telefonisch im Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg unter 09 11/ 2 31-54 45 anmelden.

Die Übersichtsführung ist ein 90-minütiger Rundgang für Pädagoginnen und Pädagogen entlang der einzelnen Stationen, insbesondere der neuen Angebote und der pädagogischen Betreuung des Erfahrungsfelds. Um die Einsatzmöglichkeiten der Stationen für unterschiedliche Altersstufen zu verdeutlichen, wird an jedem Termin auf verschiedene Altersgruppen eingegangen. Die Termine finden statt am Montag, 6. Mai 2019, von 14 bis 15.30 Uhr, am Dienstag, 7. Mai 2019, von 14.30 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 8. Mai 2019, von 16 bis 17.30 Uhr und am Donnerstag, 9. Mai 2019, von 10.30 bis 12 Uhr. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg