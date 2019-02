Nürnberg: Führungen durch ?Nürnberg hat das Zeug zum Spielen!?

Die Führung ?Neuer Monat ? neue Spiele? stellt den Computerspielebereich der Ausstellung ?Nürnberg hat das Zeug zum Spielen!? vor, der jeden Monat neu bestückt wird. Der nächste Rundgang beginnt am Samstag, 2. März 2019, um

11 Uhr im Spielzeugmuseum, Karlstraße 13-15, und steht unter dem Motto ?Spielen fürs Leben: Serious Games?.

Die Ausstellung geht der Frage nach, warum der Mensch spielt. Seit Jahrhunderten ist Nürnberg als Spielzeugstadt weltberühmt. Doch warum spielen wir überhaupt? Wo und wann, womit und mit wem? Antworten geben neun Spielinseln, die zum Mitmachen einladen. Den Mittelpunkt bildet jeweils ein historisches Nürnberger Spielzeug, das von Spielsachen, Brettspielen und digitalen Spielen umringt ist. Hier darf jederzeit gespielt und nach Herzenslust alles ausprobiert werden.

Weitere Führungen gibt es am Samstag, 6. April, zum Thema ?Total real: Virtual and Augmented Reality? und am Samstag, 4. Mai, zu ?Games made in Franken: Spieleentwicklerstudios aus der Region?. Die Ausstellung zeigt das Spielzeugmuseum noch bis 2. Juni 2019.

Der Besuch der Ausstellung sowie die Teilnahme an den Führungen ist im Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, bereits enthalten. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg