Nürnberg: Führungen durch die Ausstellung ?Hitler.Macht.Oper?

Die Geschichte des Nürnberger Opernhauses unter der NS-Herrschaft beleuchten Führungen durch die Ausstellung ?Hitler.Macht.Oper ? Propaganda und Musiktheater in Nürnberg?. Der nächste Rundgang startet am Sonntag,

9. September 2018, um 15 Uhr im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110.

Die Führung geht insbesondere auf die Inszenierungsstrategien des damals praktizierten Musiktheaters ein und zeigt deren Wechselwirkungen mit der Selbstdarstellung des NS-Regimes auf. Auch die Gestaltung der Ausstellung wird in den geführten Rundgang einbezogen: Ein museal bespieltes Bühnenbild in der großen Ausstellungshalle des Dokumentationszentrums schlägt den Bogen von der Inszenierung von Wagners ?Die Meistersinger von Nürnberg? bis hin zur letzten durch Wieland Wagner inszenierten Vorstellung von ?Die Götterdämmerung?, mit der das Nürnberger Opernhaus am 31. August 1944 kriegsbedingt den Betrieb einstellte.

Weitere Rundgänge gibt es an den Sonntagen 14. Oktober, 11. November und

9. Dezember 2018, jeweils um 15 Uhr. Die Führungsgebühr beträgt 3 Euro, 2 Euro ermäßigt. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg