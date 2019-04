Nürnberg: Führung zum Nürnberger ?Friedensmahl?

Führung zum Nürnberger ?Friedensmahl?

Bei ihrer einstündigen Führung ?Feiern für den Frieden. Das Nürnberger Friedensmahl? erläutert die Historikerin Dr. Gesa Büchert die Ereignisse während des Dreißigjährigen Kriegs und die Rolle der Reichstadt Nürnberg beim großen Friedensmahl. Der Rundgang beginnt am Samstag, 6. April 2019, um 15 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Von 1618 bis 1648 wütete in weiten Teilen Europas einer der verheerendsten Kriege der deutschen Geschichte. Nach dem Ende der blutigen Religionskämpfe trafen sich Abgesandte der kriegsführenden Länder in Nürnberg, um Einzelfragen zu klären. Während dieses ?europäischen Friedenskongresses? wurde im Nürnberger Rathaussaal mit Regierungsvertretern und hochrangigen Militärs ein opulentes Festbankett gefeiert. Der Maler Joachim von Sandrart hielt das ?Friedensmahl? in einem riesigen, repräsentativen Gemälde fest. Die Führung betrachtet das Bild im Detail und geht der Frage nach, was der Dreißigjährige Krieg und der lang ersehnte Frieden für Nürnberg und seine Bevölkerung bedeuteten.

Die Führung ist Teil des Programms der Woche der Brüderlichkeit 2019 und findet in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Franken e.V. sowie dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg statt.

Die Teilnahme kostet 3 Euro zusätzlich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Aufschlag. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg