Nürnberg: Führung zu religiösen Kunstwerken der Tucher

Die Führung ??Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe ??: Familiäre Frömmigkeit im Hause Tucher? stellt religiöse Kunstwerke der Patrizierfamilie vor. Der Rundgang beginnt am Sonntag, 14. April 2019, um 11 Uhr im Museum Tucherschloss, Hirschelgasse 9-11.

Auf die drei christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief erwähnt, weisen im Museum Tucherschloss ganz unterschiedliche Originale aus (vor-)reformatorischer Zeit bis ins 17. Jahrhundert hin: So erinnern figürliche Kunstwerke, Altarbilder und Glasmalerei an die Stiftertätigkeit und das religiös fundierte Familienethos. Auch der eindrucksvolle Reisebericht Hans VI. Tucher ins Heilige Land und die Eheschließung Bertolts I. Tucher im hohen Alter vermitteln Einblicke in das christlich geprägte Leben einer bedeutenden Nürnberger Patrizierfamilie. Die Exponate laden darüber hinaus dazu ein, sich auf die Bedeutung von Glaube, Hoffnung und Liebe im Zusammenleben damals und heute zu besinnen.

Die Führung ist Teil des Programms der Woche der Brüderlichkeit 2019 und findet in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Franken e.V. sowie dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg statt. Es können maximal 30 Personen teilnehmen, Reservierungen sind leider nicht möglich. Neben dem Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, fallen 3 Euro Führungsgebühr an. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg