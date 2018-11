Nürnberg: Führung zu den Malerfamilien Kertz und Kellner

Eine Führung zu den Malerfamilien Kertz und Kellner bietet die Kunstvilla an. Das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum der Museen in Nürnberg veranstaltet sie am Sonntag, 25. November 2018, um 15 Uhr im ?Szenenwechsel? des Museums in der Blumenstraße 17.

Mit der Einrichtung des Kertz-Kabinetts im vergangenen Jahr hat die Kunstvilla die Ausstellungsreihe ?Familienbande? eröffnet, in der familiäre Beziehungen zwischen Kunstschaffenden in den Blickpunkt gerückt werden. Der neue ?Szenenwechsel? im Haus widmet sich den drei Brüdern Georg (1874-1924), August Friedrich (1885-1944) und Carl Kellner (1886-1953), die als Mitglieder der Nürnberger Sezession mit ihren Gemälden und Grafiken ein beeindruckendes Zeugnis für die Kunst der Moderne in Nürnberg ablegen.

Die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro zuzüglich zum Eintritt. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg