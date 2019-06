Nürnberg: Führung zeigt Riesenholzschnitt zur Reformation

Bei seiner einstündigen Führung ?Am heiligen Wasser der Pegnitz? erläutert Andreas Puchta anhand eines riesigen Holzschnitts den Verlauf der Reformation in Nürnberg. Der Rundgang der Reihe ?Stadt-Geschichten? findet statt am Sonntag, 30. Juni, und Dienstag, 2. Juli 2019, jeweils um 15.30 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Nürnberg gilt bis heute als Stadt der Reformation: Bereits 1525 hatte sich die Noris nach langen Jahren der Vorbereitung als erste deutsche Stadt zur lutherischen Form des Protestantismus bekannt. Hier wurden die wichtigsten Schriften Martin Luthers und anderer Reformatoren gedruckt und ins ganze Reich verbreitet. Die Führung begibt sich auf Spurensuche und entschlüsselt dazu den Riesenholzschnitt ?Die Große Nürnberger Reformation? eines unbekannten Künstlers. Dieser präsentiert die mächtige Reichsstadt als himmlischen Ort des reformatorischen Heilsgeschehens.

Die Führungsreihe ?Stadt-Geschichten? ist ein Vermittlungsangebot für Kenner, Kunstliebhaber und Nürnberg-Fans in Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg: Der Kunsthistoriker und Theologe Andreas Puchta beleuchtet die Nürnberger Stadtgeschichte anhand ausgewählter Exponate und lädt dazu ein, diese mit neuem Blick und vertieft zu betrachten.

Die Teilnahme kostet 3 Euro zusätzlich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Aufschlag. maj

Bild Download: Die großen Reformatoren vor Nürnberg

Die großen Reformatoren vor Nürnberg. Holzschnitt eines unbekannten Künstlers, um 1560.

(Bild: Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg / Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, JPG-Datei 3.3 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg