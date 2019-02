Nürnberg: Führung durch Friedhofsausstellung

Führung durch Friedhofsausstellung

Durch die Ausstellung ?Hingeht die Zeit, herkommt der Todt ? 500 Jahre Johannis- und Rochusfriedhof 1518?2018? im Kleinen Foyer des Stadtarchivs Nürnberg in der Norishalle, Marientorgraben 8, führt der wissenschaftliche Mitarbeiter Helge Weingärtner am Freitag, 8. März 2019, um 14 Uhr. Eintritt und Teilnahme an der Führung sind kostenfrei. Die Ausstellung ist bis zum 18. April 2019 zu sehen.

Die Schau beleuchtet sowohl die Geschichte und topografische Entwicklung der beiden Friedhöfe als auch Aspekte der Begräbniskultur in Nürnberg. Thematisiert werden unter anderem Leichenordnungen, Begräbnisrechte, Grabbriefe, Grabschilde, sogenannte Epitaphien und verschiedene Begräbnisarten in der damaligen Ständegesellschaft, aber auch Kuriosa wie ein Mordfall auf dem Johannisfriedhof. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg