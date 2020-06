Ein bislang unbekannter Schmierfink hat die Steinformationen am beliebten Ausflugsziel Steinbrüchlein im Süden von Nürnberg verunstaltet. Dies meldet die Polizei Mittelfranken auf ihrer Facebook-Seite.

Mit seinem "Kunstwerk" wollte der Sprayer vermutlich seinen offensichtlichen Widerwillen gegen die Polizei zum Ausdruck bringen. Dies ging jedoch mächtig in die Hose. Das Graffiti enthielt nämlich einen dicken Patzer in Form eines Rechtschreibfehlers: In seinem "Fuck the Police" hatte der Urheber das "i" vergessen - die Schmiererei lautete letztlich "Fuck the Polce". In welchem Zusammenhang das neben dem Schriftzug stehende "Nice" steht, ist unklar.

"Was ist bitte ein ,Polce' und was bedeutet ,Fuck Polce the Nice'?", fragt deshalb ein Facebook-Nutzer völlig zu Recht. Ein anderer meint leicht vorwurfsvoll: "Können noch nicht mal schreiben, aber gehen sprühen." Ein weiterer User hat für die Behörden sogleich einen Lösungsansatz parat: "Sofern man die Täter erwischt, würde ich sie zu einem Kurs verdonnern", schlägt er mit Blick auf die mutmaßliche Rechtschreibschwäche des Sprayers vor.

Die Polizei sucht derweil nach Zeugen des Vorfalls: "Für Hinweise, die zum Täter führen sind wir sehr dankbar!" Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 94820 an die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zu wenden.

Im März ertappte die Polizei in Nürnberg einen Graffiti-Sprüher auf frischer Tat. Der 25-Jährige musste sich nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten. Er hatte das Haus "ohne triftigen Grund" verlassen und damit die Ausgangsbeschränkungen nicht eingehalten.