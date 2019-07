Nürnberg: FSW-Sanierung: Sperrung der Straße An den Rampen

FSW-Sanierung: Sperrung der Straße An den Rampen

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Montag, 5. August, bis Dienstag, 13. August 2019, die Fahrbahn des Frankenschnellwegs (FSW). Betroffen ist der Abschnitt in Fahrtrichtung Süden (Hafen) zwischen An den Rampen (hinter der DB-Brücke) und der Anschlussstelle Südring. Während der rund einwöchigen Arbeiten ist die Zufahrt ?An den Rampen? für den Verkehr komplett gesperrt. Der Verkehr auf dem Frankenschnellweg in Richtung Süden wird dann bis kurz vor der Otto-Brenner-Brücke im Gegenverkehr geführt, also auf die Gegenspur umgeleitet.

Die Zufahrt auf den Frankenschnellweg von An den Rampen in Richtung Süden ist während der Arbeiten nicht möglich. Schilder in der Gibitzenhofstraße, am Steinbühler Tunnel und in der Unteren Mentergasse weisen rechtzeitig auf die Sperrung der Auffahrt hin. Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg