In einem Friseursalon im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard kam es am Samstagabend (09. Mai 2020) zu einem handfesten Streit, an dessen Ende einer der Kontrahenten ein Messer zückt. Wie die Polizei aus Mittelfranken am Tag danach berichtet, musste der Friseur verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 20 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem Friseur und seinem Kunden im Salon in der Schwabacher Straße. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam er zu einer Schlägerei zwischen dem 30-jährigen Friseur und seinem 39-jährigen Kunden.

Nürnberg: Kunde zückt bei Friseurbesuch Messer und verletzt 39-Jährigen

Dabei zückte der 39-Jährige ein Taschenmesser und fügte dem Friseur eine Schnittwunde am Bauch zu. Der Friseur wiederum ging anschließend auf das vor dem Friseurgeschäft geparkte Auto seines Kontrahenten los. Hierbei trat er einen Außenspiegel des Fahrzeugs ab.

Die eintreffende Polizeistreife nahm den 39-jährigen Friseurkunden noch vor Ort fest und stellte das Taschenmesser sicher. Der verletzte Friseur musste unterdessen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die genauen Hintergründe des Streits sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen den 39-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Im Gegenzug wird auch gegen den 30-jährigen Friseur ermittelt. Der Tatvorwurf lautet seinerseits Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.