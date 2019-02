Nürnberg: Friedhofsausstellung im Stadtarchiv verlängert

Friedhofsausstellung im Stadtarchiv verlängert

Die Ausstellung ?Hingeht die Zeit, herkommt der Todt ? 500 Jahre Johannis- und Rochusfriedhof 1518?2018? im Kleinen Foyer des Stadtarchivs Nürnberg in der Norishalle, Marientorgraben 8, wird bis zum 18. April 2019 verlängert. Sie ist bei freiem Eintritt zu sehen montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr sowie dienstags von 8.30 bis 18 Uhr.

Die Ausstellung beleuchtet sowohl die Geschichte und topografische Entwicklung der beiden Friedhöfe als auch Aspekte der Begräbniskultur in Nürnberg. So werden zum Beispiel Leichenordnungen, Begräbnisrechte, Grabbriefe, Grabschilde, sogenannte Epitaphien, und verschiedene Begräbnisarten in der damaligen Ständegesellschaft, aber auch Kuriosa wie ein Mordfall thematisiert.

Seit 1518 erlaubte der Rat der Reichsstadt Nürnberg nur noch in Ausnahmefällen eine Bestattung innerhalb der Mauern. Anlass hierfür war die Pest, doch schon bald griff die Maßnahme auf alle Begräbnisse der Stadt über. Für auf der Sebalder Stadtseite Verstorbene wurde der bereits bestehende Friedhof beim Siechkobel St. Johannis nordwestlich vor den Mauern als Bestattungsort bestimmt und erweitert. Die Toten der Lorenzer Seite sollten fortan auf dem neu angelegten Rochusfriedhof vor dem Spittlertor die letzte Ruhe finden. Beide Friedhöfe stellen bis heute einmalige kulturgeschichtliche Denkmäler dar. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg