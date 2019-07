Nürnberg: Freier Tiergarteneintritt für Schüler mit einer ?Eins?

Gute Noten zahlen sich aus: Schülerinnen und Schüler, die eine ?Eins? im Zeugnis haben, können am ersten Ferientag, Montag, 29. Juli 2019, und am letzten Ferientag, Montag, 9. September 2019, kostenfrei den Tiergarten der Stadt Nürnberg besuchen. Das Angebot gilt für ?Einserschülerinnen? und ?Einserschüler? bis einschließlich 17 Jahren, die an der Tiergartenkasse ihr Zeugnis mit mindestens einer ?Eins? oder einem ?sehr gut? in der schriftlichen Beurteilung vorlegen.

Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht allein in den Tiergarten, sondern müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Die Begleitperson muss den regulären Eintritt bezahlen. Gemäß Tiergarten-Benutzungssatzung dürfen sich Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung einer volljährigen, aufsichtspflichtigen Person auf dem Tiergartengelände aufhalten. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg