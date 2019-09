Nürnberg: Frau unter Rock gefilmt - Polizist in zivil stoppt Tatverdächtigen

In seiner Freizeit stoppte ein Bundespolizist am Samstag in Nürnberg einen Mann, der mit einer Kamera einer Frau unter den Rock filmte.

Gegen 14.30 Uhr beobachtete laut Polizei ein Beamter der Bundespolizei in seiner Freizeit den Mann, wie er im Bereich der Agnesbrücke/Hintere Insel Schütt einer Frau unter den Rock filmte. Daraufhin hielt der Polizist den Mann bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fest.