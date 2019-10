Nürnberg: Frau an U-Bahn-Haltestelle sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg: Mann belästigt und beleidigt Frau an U-Bahn-Haltestelle. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (6. September 2019) kam es in Nähe der Nürnberger U-Bahn-Haltestelle Bärenschanze zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise.

Die Frau fuhr gegen 00.45 Uhr mit der U-Bahn (U1) von der Lorenzkirche kommend in Richtung Fürth. An der Haltestelle Bärenschanze verließ sie den Zug - zusammen mit einem bislang unbekannten Mann. Kurz nach dem Verlassen des Zuges berührte der Mann die Frau unsittlich und beleidigte sie. Anschließend rannte er davon.

Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

circa 20 Jahre alt

circa 165 Zentimeter groß

südländisches Aussehen

schlanke Figur

unrasiert beziehungsweise Drei-Tage-Bart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 /2112-3333 in Verbindung zu setzen.