Nürnberg vor 22 Minuten

Raubüberfall

Nürnberg: Frau (25) von Bekannten ausgeraubt, USK verhaftet Männer in Wohnung

Nach einem Raubüberfall in Nürnberg hat das Unterstützungskommando (USK) die beiden mutmaßlichen Täter in deren Wohnung festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht auf Freitag eine flüchtig bekannte Frau ausgeraubt zu haben.