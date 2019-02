Nürnberg: Französische Barockmusik im Hirsvogelsaal

Französische Barockmusik im Hirsvogelsaal

Französische Barockmusik präsentieren Flötist Jörg Krämer, Violinist Sören Uhde, Violoncellistin Johanna Eras und Cembalistin Susanne Hartwich-Düfel. Sie spielen am Freitag, 22. Februar 2019, um 20 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Treibberg 6. Zu Gehör kommt ein abwechslungsreiches Programm mit Werken unter anderem von Jean-Philippe Rameau und François Couperin.

Während die gesamte musikalische Welt Europas in der Barockzeit mehr oder weniger stark von Italien geprägt war, das in der Entwicklung der konzertanten, auf dem Generalbass fundierten Musik eine Vorreiterrolle spielte, hat sich in Frankreich eine ganz eigene barocke Tonsprache entwickelt. Diese ist geprägt von vielen kleingliedrigen Verzierungen und Manieren. In dieser sehr persönlich-ausdrucksstarken Musik stehen anstelle der üblichen Satzbezeichnungen in einer Suite oder Sonate oft Namen oder Charaktereigenschaften von Persönlichkeiten, die in den verschiedenen Kompositionen dargestellt werden.

Karten zum Preis von 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Inhaber einer Zeitungs-Abo-Card des Verlags Nürnberger Presse erhalten 20 Prozent Rabatt. Eine telefonische Kartenbestellung ist unter 0 91 31 / 97 72 09 möglich. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg