Nürnberg: Frankenschnellweg wegen unsicherer Brückenauffahrt nur noch über Umleitung erreichbar

Am Dienstag (09.04. 2019) wurden nach der jährlichen Untersuchung der Frankenschnellweg-Brücke in Nürnberg auf der Südwesttangente Schäden an der Auffahrt auf die Brücke festgestellt. Diese ist nun bis auf Weiteres gesperrt, teilt die Stadt Nürnberg mit. Eine Umleitung ist bereits eingerichtet.

Zufahrt zur Frankenschnellweg-Brücke über den Main-Donau-Kanal kann derzeit nicht befahren werden

Aus Fürth kommend, in Fahrtrichtung Nürnberg Hafen / Eibach, ist seit Mittwoch (10. April 2019) die Auffahrt auf die Frankenschnellweg-Brücke gesperrt. Bis auf Weiteres bleibt die Auffahrt unbefahrbar. Es wurden Schäden festgestellt, die nur von einem Statiker genauer geprüft und eingeschätzt werden können. Die Brücke an sich ist glücklicherweise nicht betroffen und kann weiter befahren werden.

Umleitung wurde sofort eingerichtet

Wer beim Kreuz Nürnberg-Hafen von der Südwesttangente aus auf den Frankenschnellweg abfahren will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. Diese führt die Fahrer eine Ausfahrt weiter über die Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost. Danach kommt man über die Hafenstraße wieder zurück auf den Frankenschnellweg.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitarbeiterin mit Messer bedroht - Räuber nach Überfall auf Lottoladen auf der Flucht