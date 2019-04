Nürnberg vor 42 Minuten

Nürnberg: Fotowettbewerb #aufgehängtundabgehakt

Fotowettbewerb #aufgehängtundabgehakt Nürnberg suchte den schönsten Kleiderbügel ? und hat nun gleich mehrere gefunden: Selfies, Schnappschüsse und Fotos waren gefragt beim Fotowettbewerb #aufgehängtundabgehakt rund um die gleichnamige Ausstellung zur Geschichte des Kleiderbügels im Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62. Die Gewinnerbilder sind ab sofort in der Ausstellung zu sehen, die aufgrund des großen Interesses bis 26. Mai 2019 um einen ganzen Monat verlängert wird.Mit über 250 Einsendungen von witzigen, kreativen, ja künstlerischen Fotografien rund um den Kleiderbügel haben die Teilnehmenden den verkannten Alltagsgegenstand einmal aus seinem dunklen Dasein im Kleiderschrank befreit und in Szene gesetzt.Die Sieger in den drei Kategorien lauten:?Du und Dein Kleiderbügel: Welcher Kleiderbügel-Typ bist Du??1.