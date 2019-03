Nürnberg: Fotoausstellung zu China im Internationalen Haus

Der in Nürnbergs chinesischer Partnerstadt Shenzhen lebende Fotograf Sun Chuanbin und die aus Nürnberg stammende Künstlerin Heike Hahn präsentieren unterschiedliche Eindrücke aus China in einer Fotoausstellung im Foyer des Internationalen Hauses, Hans-Sachs-Platz 2. Die Fotos sind vom 12. bis 29. März 2019 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Bei der Vernissage mit Sun Chuanbin und Heike Hahn am Dienstag, 12. März 2019, um 18 Uhr spricht der Leiter des Amts für Internationale Beziehungen, Dr. Norbert Schürgers.

Der in Shenzhen lebende, renommierte Fotograf Sun Chuanbin fotografiert seit über zehn Jahren das tägliche Leben der Menschen in einem Dorf in der 1 000 km von Shenzhen entfernten Provinz Guizhou. In dieser armen Bergregion leben 18 ethnische Minderheiten, wie Miao, Yi, Zhuang und Shui. Heutzutage hat sich der Lebensstandard der Menschen zwar verändert, aber immer noch bewahren die Einheimischen ihre alten Sitten und Gebräuche. Die Fotoarbeiten von Sun wurden national und international ausgezeichnet.

Gleichzeitig zeigt die Nürnberger Fotografin Heike Hahn ihre Fotos. Auf ihrer Chinareise im Jahr 2018 begann Heike Hahn mit der Fotoserie #cosmoslife. Die Idee war, Momentaufnahmen ihres persönlichen Glücks auf dieser Reise zu zeigen. Zu sehen sind chinesische Weggefährten bei den unterschiedlichsten gemeinsamen Reiseerlebnissen, der Besuch eines Nationalparks oder auch einer Familienfeier. jos

