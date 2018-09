Nürnberg: Forum über gesundes Aufwachsen von jungen Menschen

Unter dem Motto ?Alles fit? Chancen für ein gesundes Aufwachsen von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit? steht am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. September 2018, das Nürnberger Forum der Kinder- und Jugendarbeit. Es findet in der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Bahnhofstraße 87, statt.

?Gesundes Aufwachsen? ist eine zentrale Zielformulierung in der Kinder- und Jugendarbeit und gesundheitliche Bildung ist darüber hinaus ausdrücklich im Kinder- und Jugendhilfegesetz als Schwerpunkt festgeschrieben. Ein weit angelegter Gesundheitsbegriff tangiert viele Bereiche der Lebenswelt und bezieht das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden mit ein. Das Forum richtet sich an Fachkräfte aus der Jugendarbeit, der Jugendhilfe und verwandten Feldern der sozialen Arbeit, der Stadtplanung und Stadtentwicklung, der Jugendhilfe- und Sozialplanung und aus allen mit dieser Thematik befassten Institutionen, Einrichtungen und an Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner sowie insbesondere auch an Studierende der Sozialwissenschaften und der Sozialen Arbeit.

Im Fokus der Veranstaltung stehen demnach auch Ernährung, Essen, Kochen, Bewegung und Sport, Fragen der Prävention von Suchtmitteln, Stress und Entspannung, negative Folgen des Körperkults und von Schönheitsidealen. Vor diesem Hintergrund soll daher im Rahmen des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit diskutiert werden: Welche empirischen Erkenntnisse über die Gesundheit von jungen Menschen liegen vor und sind wichtig für die (Offene) Kinder- und Jugendarbeit? Was bedeutet dies für sozial benachteiligte junge Menschen, die in prekären und/oder armen Lebenssituationen aufwachsen? Wie kann das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gefördert werden? Welche Rolle spielt die Jugendarbeit dabei? Welche Handlungsperspektiven und Ansatzpunkte ergeben sich daraus? Welche Praxiserfahrungen liegen vor und welche können übertragen werden? maj

Weitere Informationen zum Tagungsprogramm wie Fachvorträgen, Präsentationen aus der Praxis sowie zur Online-Anmeldung unter www.forum-jugendarbeit.nuernberg.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg