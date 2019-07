Nürnberg: Fliegerbombenfund 2: Evakuierungsbereich

Fliegerbombenfund 2: Evakuierungsbereich

Die gefundene Fliegerbombe liegt auf einer schwimmenden Arbeitsplattform im Wöhrder See östlich der Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke. Sprengmeister Michael Weiß ist vor Ort und hat die Entschärfung der Fliegerbombe für heute festgelegt.

Die Evakuierung des Gebiets im Umkreis von rund 500 Metern soll voraussichtlich am heutigen Montag, 29. Juli 2019, um 15 Uhr beginnen. Von der Evakuierung sind 2 474 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. Das Evakuierungsgebiet als Plan sowie die Liste der betroffenen Straßen sind im Internet unter www.nuernberg.de veröffentlicht. Im Evakuierungsgebiet befinden sich auch der Business Tower und das Pflege- und Seniorenwohnheim Seepark in der Ostendstraße 127. An der Bushaltestelle Cherusker Straße stehen ab 14.30 Uhr zwei VAG-Busse bereit, die im Pendelverkehr Menschen aus dem Evakuierungsgebiet bringen.

Für die von der Evakuierung betroffenen Bürgerinnen und Bürger steht ab 15 Uhr eine Betreuungsstelle im Melanchthon Gymnasium, Sulzbacher Straße 32, bereit. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflege- und Seniorenheims werden in die Thusneldaschule, Thusneldastraße 5, gebracht.

Alle ortskundigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in der Evakuierungszeit, die um 15 Uhr beginnt, den Evakuierungsbereich möglichst großräumig zu umfahren. Ab voraussichtlich 16 Uhr ist die Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke gesperrt.

Ein Bürgertelefon ist ab sofort unter der Telefonnummer 09 11 / 6 43 75-8 88 erreichbar. Es ist durchgehend bis nach der Entschärfung besetzt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg