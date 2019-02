Großflächige Evakuierung in Nürnberg: Fliegerbombe gefunden - Update: Evakuierung ab 15 Uhr, ÖPNV betroffen

Am heutigen Montagvormittag, 18. Februar 2019, um 10.12 Uhr hat eine Sondierungsfirma in der Proeslerstraße im Stadtteil Höfen an der Stadtgrenze zu Fürth einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand aufgefunden. Dies berichtet die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Update vom Montag, 18.02.2019, 14.30 Uhr: Sammelstelle eingerichtet, Luftraum wird gesperrt, ÖPNV betroffen

Wie die Stadt Nürnberg bekannt gibt, beginnen die Evakuierungen in Nürnberg und Fürth um 15 Uhr.

Für die von der Evakuierung betroffenen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger wurden eine Sammelstelle eingerichtet: Das Schulgebäude Gebersdorfer Straße 175 (Grundschule) wird ab 15 Uhr zur Verfügung stehen.

Im Nürnberger Evakuierungsgebiet sind rund 2500 Personen betroffen. Erfahrungsgemäß nutzen nicht mehr als 10 Prozent eine öffentliche Sammelstelle. Während der Evakuierung wird der Luftraum in 1000 Metern Höhe kugelförmig gesperrt.

Zudem ruft die Stadt dazu auf, den Nürnberger Süden zu meiden. An der Stadtgrenze zu Fürth sind aktuell die Buslinien 70, 71, 72, 73, 177 und 179 von Einschränkungen betroffen, insbesondere in der Rothenburger Straße und in der Sigmundstraße. Die Verkehrs-Aktiengesellschaft veröffentlicht den jeweils aktuellen Stand unter dem Punkt "Störungen" auf der Seite www.vag.de.

Fliegerbombe in Nürnberg gefunden: Die ersten Informationen

Laut Sprengmeister Michael Weiß handelt es sich um eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit chemischem Langzeitzünder. Die Fliegerbombe muss mit einem Wasserschneider entschärft werden. Dieses Gerät wird laut Auskunft der Stadt nicht vor 15 Uhr vor Ort eintreffen. Ab 15 Uhr müssen auch die Anwohner mit der Evakuierung rechnen.

Daher hat die städtische Koordinierungsgruppe die umgehende Evakuierung der angrenzenden Gebiete in einem Radius von 1000 Metern angeordnet. Die Südwesttangente ist komplett gesperrt zwischen den Anschlussstellen Kleinreuth und - auf Fürther Stadtgebiet - Schwabacher Straße. Die Höfener Spange ist in Richtung Südwesttangente gesperrt.

Der innerste Evakuierungsbereich ist inzwischen bereits geräumt. Wer die Möglichkeit hat, sich bereits jetzt schon zu Verwandten, Freunden und Bekannten außerhalb des Evakuierungsgebiets zu begeben, wird darum gebeten.

Die Schönklinik ist ebenfalls von der Evakuierung betroffen.

Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadt Nürnberg richtet derzeit ein Bürgertelefon mit der Rufnummer 09 11 / 6 43 75-8 88.

Foto: NEWS5 / Schmelzer