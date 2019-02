Nürnberg: Fliegerbombe 8: Evakuierung der Anwohner angelaufen

Fliegerbombe 8: Evakuierung der Anwohner angelaufen

Die Evakuierung des Gebiets in einem Radius von 1 000 Metern um den

Fundort der 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe an der

Proeslerstraße ist um 15.15 Uhr angelaufen.

Auch die Radwege am Kanal sind analog zur Südwesttangente gesperrt.

Fürther Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das Bürgertelefon der

Stadt Fürth unter der Rufnummer 09 11 / 9 74 36 98

anzurufen ? und nicht das Bürgertelefon der Stadt Nürnberg.

Aktuelle Informationen: www.nuernberg.de

