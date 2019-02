Nürnberg: Fliegerbombe 7: ÖPNV - Nürnberger Süden meid

Nürnberg vor 15 Minuten

Fliegerbombe 7: ÖPNV - Nürnberger Süden meid An der Stadtgrenze zu Fürth sind aktuell die Buslinien 70, 71, 72, 73, 177 und 179 von Einschränkungen betroffen, insbesondere in derRothenburger Straße und in der Sigmundstraße.