Nürnberg: Fliegerbombe 6: Evakuierung beendet

Fliegerbombe 6: Evakuierung beendet

Nach dem Abtransport der am Wöhrder See entschärften Fliegerbombe wurde um 19.08 Uhr die Evakuierung aufgehoben. Nun beginnen die Einsatzkräfte damit, die Straßensperren sukzessive zu entfernen. Die evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.



Der Flugbetrieb am Albrecht Dürer Airport Nürnberg wurde wieder aufgenommen. Auch die VAG und die Bahn nehmen den Betrieb wieder auf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfsorganisationen kümmern sich um Rücktransport der Bewohnerinnen und Bewohner des ?Seeparks Mögeldorf?.



Das Bürgertelefon unter der Nummer 09 11 / 6 43 75-8 88 bleibt noch bis 20.30 Uhr besetzt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg